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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء توزيع الحقيبة المدرسية بمدارس التعليم الأساسي بمديرية القطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
دشن مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية القطن الأستاذ فيصل محسن الجهوري الثلاثاء، توزيع الحقيبة المدرسية بمدارس التعليم الأساسي المقدمة من منظمة اليونسيف العالمية عبر مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء البالغ عددها 1600حقيبة.
واثناء التدشين عبر مدير إدارة التربية والتعليم الأستاذ فيصل الجهوري عن شكره وتقديرية لمنظمة اليونسيف ومدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الأستاذ الدكتور محمد أحمد فلهوم علئ كل ماقدموه من اجل المساهمة واستقرار العملية التعليمية والنهوض بها ورفع ولو جزء بسيط من العبئ علئ اولياء أمور الطلاب الذين هم بحاجة الئ هذا الدعم في ضل هذه الظروف الصعبة.
حضر التدشين زهير احمد مزروع رئيس قسم المخازن بإدارة التربية والأستاذه ورده سالم بن سحاق مديره مدرسة الزهراء للبنات والأستاذ محمد سالم بافضل وكيل مدرسة الزهراء.
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