شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الشرعية تعلن تفاصيل اولية بعدد القتلي والجرحئ الذي تم انتشالها من تحت الانقاض جراء القصف الصاروخي الذي استهدف مأرب قبل قلبل .. وهذا عدد الضحايا حتي هذة الحظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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