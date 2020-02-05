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عدن - ياسمين التهامي - وزير الإعلام اليمني يخرج عن صمته ويعلن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الجديد على مأرب ( تفاصيل )

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، مقتل 8 أشخاص، كما فُقد آخرون إثر ضربة صاروخية للحوثيين في مأرب. جديد اب برس : Advertisements وتحدثت مصادر محلية وإعلامية عن وفاة امرأة وإصابة خمس اخريات في القصف الذي استهدف منزلهن وسط حي الروضة السكني بمأرب بعد ان أصابه صاروخ كاتيوشا.

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