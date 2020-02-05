شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. دمار هائل أحدثه الانفجار الذي حصل الليلة في مدينة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور.. دمار هائل أحدثه الانفجار الذي حصل الليلة في مدينة مأرب
أفادت مصادر طبية في مدينة مأرب بجرح 7 مواطنين من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة لا يُعلم مصدرُها على حي الروضة في مأرب.
وقالت المصادر الطبية : إن امرأتين إحداهما إصابتها خطيرة و٣ فتيات أكبرهن ١٢ سنة إحداهن إصابة خطيرة.
جديد اب برس :
وأضافت: وأصيب ٢ رجال جميعهم من أسرة واحدة.
واختتمت: وهناك منزل آخر تهدم جراء القصف ما يزال فيه نساء ورجال تحت الأنقاض حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. دمار هائل أحدثه الانفجار الذي حصل الليلة في مدينة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.