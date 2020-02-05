شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. دمار هائل أحدثه الانفجار الذي حصل الليلة في مدينة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور.. دمار هائل أحدثه الانفجار الذي حصل الليلة في مدينة مأرب

أفادت مصادر طبية في مدينة مأرب بجرح 7 مواطنين من أسرة واحدة إثر سقوط قذيفة لا يُعلم مصدرُها على حي الروضة في مأرب.

وقالت المصادر الطبية : إن امرأتين إحداهما إصابتها خطيرة و٣ فتيات أكبرهن ١٢ سنة إحداهن إصابة خطيرة.

جديد اب برس :

Advertisements

وأضافت: وأصيب ٢ رجال جميعهم من أسرة واحدة.

واختتمت: وهناك منزل آخر تهدم جراء القصف ما يزال فيه نساء ورجال تحت الأنقاض حتى اللحظة.