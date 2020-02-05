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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : انفجار عنيف يهز صنعاء وسط تحليق مكثف لطيران التحالف ( تفاصيل )

هز انفجار عنيف منذ قليل، صنعاء، وسط تحليق مكثف من طيران التحالف العربي. وترددت أنباء، أن الانفجار ‎ ناتج عن محاولة إطلاق صاروخ باليستي من معسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا الواقع جوار جامعة صنعاء‎. جديد اب برس : Advertisements

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