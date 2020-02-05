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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :بعد هجوم عنيف من ثلاث اتجاهات... ميليشيات الحوثي تسيطر على عاصمة محافطة الجوف "صور"
أكدت مصادر محلية في محافظة الجوف أن مليشيا الحوثي الانقلابية فشلت حتي الان في محاولتها للسيطرة على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف عبر تنفيذها لهجومات على المدينة من ثلاثة اتجاهات
واكدت المصادر ان مدينة الحزم ما تزال في يد قوات الجيش الوطني، التي تقوم بصد هجومات المليشيات وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
جديد اب برس :
وأضافت بأن مليشيات الحوثي تشدد الخناق على المدينة من 3 اتجاهات في أطرافها.
وأوضحت المصادر أن المعارك تدور في الوقت الراهن في العقبة بخب والشعف واجزاء من الساقية بالغيل والسلان بالمصلوب اتجاه سلان العقبة.
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