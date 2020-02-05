شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انطلاق معركة تحرير صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت قيادة القوات المشتركة في اليمن انطلاق معركة تحرير العاصمة اليمينة صنعاء وفقا لما نشرته صفحة الحدث اليمنية التابعة لقناتي العربية والحدث قبل قليل .

---------------------------------

شاهد ايضا :

• شاهد.. امرأة متزوجة تعاشر أسد لمدة 7 أيام .. وعندما حققت حلمها ووصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو

• فتاة سعودية مراهقة تقول على الهواء مباشرة أنها تمارس العادة السرية بشكل مفرط .. فباغتها الشيخ بسؤال محرج وقدم لها نصيحة لم يتوقعها احد ..شاهد

• قل وداعًا للشيخوخة والشعر الأبيض .. هذة الطريقة البسيطة تعيد لك روح الشباب حتى لو تجاوز سنك ثمانون عام وتنسيك الشيب إلى الأبد ..شاهد

• اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفيروس الكورنا الذي سلطه الله على الصين وحذرنا منه قبل 1400سنة ، واخبرنا بسبب انتشاره ..شاهد الفيديو

Advertisements

• وسط صدمة الحاضرين : مواطن سعودي يطلب من العريس ان يقوم بهذا العمل مع ابنته امام الجميع ..شاهدو كيف كانت النهاية !

• شاهد فيديو مروع.. شاب يقطع رأس زوجته ويسير به في الشارع !

• عاجـــل : الملك سلمان يصدر أمر ملكي بإعدام ‘‘العسيري’’ وتنفيذه فورًا.. والداخلية السعودية تصدر بيان رسمي!

• قاتل مرعب يظهر في وسط النهار بمدينة حائل السعودية .. وينفذ أول جريمة قتل .." شاهد الفيديو الصادم الذي وثقته كاميرا مراقبة"

• من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري

---------------------------------

وجاء في نصر التغريدة التي رصدناها :

قائد القوات المشتركة اليمنية: ميليشيات الحوثي واقعة في ورطة كبيرة في نهم جراء تصعيدها الذي سيكلفها الكثير وقيادة وأفراد الجيش عازمون على تحرير صنعاء وإنهاء التمرد الحوثي ؟