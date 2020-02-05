شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انطلاق معركة تحرير صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت قيادة القوات المشتركة في اليمن انطلاق معركة تحرير العاصمة اليمينة صنعاء وفقا لما نشرته صفحة الحدث اليمنية التابعة لقناتي العربية والحدث قبل قليل .
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وجاء في نصر التغريدة التي رصدناها :
قائد القوات المشتركة اليمنية: ميليشيات الحوثي واقعة في ورطة كبيرة في نهم جراء تصعيدها الذي سيكلفها الكثير وقيادة وأفراد الجيش عازمون على تحرير صنعاء وإنهاء التمرد الحوثي ؟
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