شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طيران التحالف يباغت الحوثيين في أهم موقع لهم بالعاصمة صنعاء ويحصل على صيد ثمين .. والانفجارات تهز المدينة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هز انفجار عنيف العاصمة صنعاء قبل قليل مساء اليوم الأربعاء، شباط 05، 2020.

وقال مراسل "صنعاء أونلاين" إن الانفجار سمع بقوة في المناطق الواقعة شمال صنعاء، مرجحا أن يكون قد طال أهدافا في معسكر الفرقة سابقا.

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وأضاف مراسلنا، أن الانفجار تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء صنعاء وضواحيها.

وكان التحالف قد شن، خلال الأيام الماضية، سلسلة غارات على أهداف للمليشيا داخل العاصمة وفي ضواحيها.