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صنعاء - ياسمين الخيامي - زوجة حاكم مملكة أفريقية متهمة بقتل ضرتها السابقة.. تفاصيل صادمة

لا تزال قضية مقتل الزوجة السابقة لرئيس وزراء مملكة ليسوتو الأفريقية وتدعى ليبوليلو تاباني، تطارد زوجته الحالية ميسايا تاباني، رغم مرور ما يزيد على عامين على قتلها بالرصاص خارج منزلها في العاصمة ماسيرو.

ووفقا لموقع ذا وومان جورنال، تم توجيه تهمة القتل العمد إلى ميسايا تاباني السيدة الأولى لمملكة ليسوتو، وزوجة رئيس الوزراء المملكة ويدعى توماس تاباني، منذ عام 2017 وهو العام نفسه الذي تزوجا فيه بعد فترة وجيزة من وقاة زوجته الأولى.

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زوجة حاكم مملكة أفريقية متهمة بقتل ضرتها السابقة.. تفاصيل صادمة

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واختبأت ميسايا منذ يناير الماضي بعدما استدعتها الشرطة لاستجوابها في حادث إطلاق النار على ليبوليلو، ولكنها أنهت فترة اختبائها بتسليم نفسها إلى الشرطة أمس الثلاثاء.

مثلت ميسايا اليوم أمام القضاء، بعدما قضت أول ليلة في مركز الشرطة، فهي متهمة بالقتل هي و 8 آخرين بقتل ليبوليلو.

تتمتع ميسايا بحق طلب الإفراج بكفالة، ولكن نائب مفوض الشرطة باسيكا موكيتي أعلن رفضه عن أي طلب للإفراج عنها بكفالة لأنها سبق وفرت خارج البلاد.