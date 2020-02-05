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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة من الملك سلمان لكل المغنربين..مرسوم ملكي يجبر الكفيل على تحمل تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من القرارات الجديدة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء امس الثلاثاء في قصر اليمامة.

وقرر المجلس برئاسة الملك تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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بشرى سارة من الملك سلمان لكل المغنربين..مرسوم ملكي يجبر الكفيل على تحمل تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة

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ووافق المجلس على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الناميبي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.

وشملت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والمشيخة الإسلامية في كوسوفا.

كما تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية إثيوبيا.

وقرر مجلس الوزراء إنشاء هيئات (الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء)، وتفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات تلك المجالس، إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.

وقرر المجلس تعديل الحكم الوارد في عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229)، بحذف عبارة "وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير"، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي: "ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة إن لزم ذلك إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".