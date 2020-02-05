شكرا لمتابعة خبر عن شيخ قبلي قصم ظهر الرئيس هادي وطعنه في ظهره وأعلن هذا الامر الخطير..شاهد المفاجأة الصاعقة التي حدثت له بعد ساعات فقط من تمرده ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شيخ قبلي قصم ظهر الرئيس هادي وطعنه في ظهره وأعلن هذا الامر الخطير..شاهد المفاجأة الصاعقة التي حدثت له بعد ساعات فقط من تمرده ( صورة + الاسم )

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