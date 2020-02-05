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صنعاء - ياسمين الخيامي - قتل زوجته طمعاً في الحصول على أموال التأمين.. وبعد إطلاق سراحه قتل ابنه لنفس السبب.. تفاصيل صادمه

أُدين رجل أمريكي في ولاية كاليفورنيا بقتل ابنه من أجل الحصول على أموال التأمين، ولكن التحقيقات اكتشفت بأن الرجل نفسه كان قد قتل زوجته في عام 1991 لنفس السبب.

وجاء الحكم بالذنب يوم الاثنين الماضي في القضية المرفوعة ضد كارل كارلسن (60 عاماً) وفقاً للتقارير.

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قتل زوجته طمعاً في الحصول على أموال التأمين.. وبعد إطلاق سراحه قتل ابنه لنفس السبب.. تفاصيل صادمه

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وأفادت صحيفة محلية تدعى” سونورا يونيون ديمكرات”أن كارلسن قام بإشعال حريق في عام 1991 أسفر عن مقتل زوجته كريستينيا كارلسن في منطقة مورفيز، حتى يتمكن من جمع بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 200 ألف دولار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حصل على قسيمة التأمين قبل 19 يوماً فقط من حادث الحريق.

وتوفيت الزوجة، وهي محاصرة في الحمام مع نافذة مكبلة.

وكشفت وثائق المحكمة أن المتهم اعترف بأنه قتل ابنه البالغ من العمر 23 عاماً في عام 2008، بعد خروجه من السجن في الجريمة الأولى، مقابل الحصول على 700 ألف دولار كضمان تأمين.

وقد توفي الابن سحقاً تحت شاحنة العائلة بعد سقوط “الجاك”، وقال ممثلو الادعاء إن كارلسون نظم المشهد ليبدو وكأنه حادث.

وجاءت الإدانة المتاخرة بعد أن وافق المتهم على الإقرار بالذنب في مقابل عقوبة السجن المؤبد لمدة 15 عاماً.

وفي المحكمة، لم يبد كارلسون أي انفعال بعد قراءة الحكم مع شهادات من 35 شاهداً، بمن فيهم أفراد عائلته وعائلة زوجته.

وقال محامي الدفاع إن موكله سيستأنف الحكم.