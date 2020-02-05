شكرا لمتابعة خبر عن دولة خليجية تجري فحص لجنودها ..فكانت المفاجأة الصاعقة التي ارعبت الجميع، لأن عدد كبير منهم مصاب بمرض خطير يشعر اي رجل بالعار لو اصيب به ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة خليجية تجري فحص لجنودها ..فكانت المفاجأة الصاعقة التي ارعبت الجميع، لأن عدد كبير منهم مصاب بمرض خطير يشعر اي رجل بالعار لو اصيب به ( صورة )

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كانت هذه تفاصيل خبر دولة خليجية تجري فحص لجنودها ..فكانت المفاجأة الصاعقة التي ارعبت الجميع، لأن عدد كبير منهم مصاب بمرض خطير يشعر اي رجل بالعار لو اصيب به ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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