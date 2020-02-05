ريمة: مليشيا الحوثي تختطف شيخ قبلي على خلفية مطالبته بمحاسبة فاسدين

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، شيخاً قبلياً بارزاً، في محافظة ريمة، غربي صنعاء، على خلفية مطالبته بإيقاف ومحاسبة فاسدين ينتمون للجماعة.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي أقدمت على اختطاف الشيخ "علي محمد حيدر الضبيبي"، أحد مشائخ محافظة ريمة على خلفية مطالبته بإيقاف ومحاسبة فاسدين ينتمون للحوثيين بصنعاء.



وفي وقت سابق أقالت المليشيا شقيق الشيخ الضبيبي، الذي كان يشغل وكيلاً لـ محافظة ريمة لشؤون التنمية.



ونفذ اليوم الأربعاء العشرات من رموز وقيادات ومشائخ محافظة ريمة وقفة احتجاجية في ميدان السبعين، طالبت المليشيا بالإفراج الفوري عن الشيخ الضبيبي.



وعمدت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الآونة الأخيرة، إلى اختطاف قيادات ووجاهات محلية موالية لها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ضمن مخطط إقصاء تلك القيادات لصالح القيادات المقربة من زعيم المليشيا والتي تنتمي لمسقط رأسه.



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