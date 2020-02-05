شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن توجيه عسكري عاجل من السلطان هيثم بن طارق إلى الجيش العماني والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر السلطان هيثم بن طارق؛ توجيهًا عسكريًّا عاجلًا إلى الجيش العماني، وذلك لتعزيز القدرات القتالية والدفاعية لبلاده في ظل التوترات بالمنطقة.

ونصَّ توجيه "السلطان هيثم"، بتكليف الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى، بالتباحث مع الجانب الأمريكي.

وأجرى المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان، مباحثات مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، الذى يزور سلطنة عمان حاليًّا.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز مجالات التعاون العسكرى بين البلدين، وعددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأكد "ماكينزي" خلال اللقاء تقدير بلاده للدور البارز لسلطنة عمان في مختلف القضايا الإقليمية؛ مثمنًا التعاون العسكرى القائم بين البلدين وحرص بلاده على مواصلة وتعزيز التعاون.

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