طلاب الهندسة الكيميائية في زيارة لشركة المكلاء للحديد والصلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

أقامت جمعية الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت صباح يوم الإثنين 3 / فبراير 2020 م



زيارة علمية لطلاب المستوى الرابع إلى "شركة المكلاء للحديد والصلب".

وكان في استقبال الطلاب نائب المدير العام بالشركة م/ محفوظ سالم بن حميد والذي بدوره رحب بالطلاب الزائرين وأكد على أن الشركة تسعى لخدمة الطلاب والمهندسين في عدة مجالات من أهمها إتاحة الفرصة لهم بالزيارة و التعرف على الجانب العملي للتخصص.

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بعد ذلك قام أحد مهندسي المصنع م / عبدالله باذيب بتعريف الطلاب على عملية إعادة تدوير وصناعة الحديد بالمصنع ( CCM )، وكيفية صهره وتشكيله إلى عدة أشكال وأحجام بما يتناسب مع طلب السوق المحلية وحتى الخارجية .

بعد ذلك تم تعريف الطلاب بأقسام الشركة وآلية العمل بها من قبل مسؤول التطوير والتدريب بقسم الموارد البشرية بالشركة م/ احمد سالم باسلوم.

في ختام الزيارة تم منح شهادة شكر وتقدير من رئاسة القسم و جمعية الهندسة الكيميائية لإدارة الشركة على إتاحة الفرصة للطلاب والتعاون في إنجاح أنشطة الجمعية قدمها الدكتور عبدالله بافقير مشرف الزيارة، والمهندس احمد بن اسحاق رئيس الجمعية، والمهندس عبدالكريم مدهش الحالمي رئيس العلاقات العامة.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة لجنة العلاقات العامة بجمعية الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول جامعة حضرموت.