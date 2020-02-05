مدير عام حريضة يجري بزيارة تفقدية لروضة المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - حريضة

قام مدير عام حريضة بندر محمد باعشر رئيس المجلس المحلي، بزيارة تفقدية لروضة حريضة وخلال الزياره التقى المدير العام بمديرة الروضة والمربيات شاكرا لهن روح الحرص والأهتمام التي يتحلن بها في أداء رسالتهم التعليمية.

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مشيراً الى أن هذه الزيارة تأتي في طور اهتمام السلطه المحليه بالمديريه بقطاع التعليم والنهوض به مؤكدآ وقوفها مع حقوق المعلمين ومتابعتها.

داعيا كافة المعلمين إلى أدراك الظروف التي تمر بها البلاد وانعكاسات توقف العمليه التعليميه علي مستقبل ابنائنا الطلاب وضرورة استمرار الدراسه.