اليافعي: الانتقالي الجنوبي بات خيار اقليمي ودولي وكل محاولات تدميره فشلت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

اكد الصحفي والمحلل السياسي الجنوبي ياسر اليافعي ان الانتقالي الجنوبي بات خيار اقليمي ودولي ولم يعد خيار جنوبي فقط .



ودعا اليافعي في منشور له الشخصيات الجنوبية في الشرعية الى فهم هذه المعادلة وكذلك الناشطين والاعلاميين وغيرهم.

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واشار الى ان هذا واقع جديد اليوم فرض نفسه بفضل تضحيات جسيمة وصبر وصمود اسطروي.

وقال استغرب على البعض يريد ان يُحي الميت " المؤتمر الشعبي الجنوبي " ويسعى بكل قوة للانتقاص من الانتقالي الجنوبي الذي يمثل ارادة شعب .

واضاف بعض هؤلاء من السياسيين والاعلاميين طوال ثلاث سنوات وهم يسعون لتدمير الانتقالي لتحقيق رغبات اطراف شمالية ونافذة ومقابل مبالغ ضخمة، ونتيجة فشلهم لا يستطيعون يذكروا الانتقالي في منشوراتهم خايفين من عتاب الممول يقول فلوسي ضاعت والانتقالي صامد وثابت.