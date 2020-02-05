شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس يُدشن المطبخ الصحي المدرسي بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن دشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اليوم المطبخ الصحي المدرسي بالعاصمة المؤقتة عدن؛ البالغ تكلفته مليون 400 ألف دولار، والذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي.

Advertisements ويستهدف مشروع المطبخ المدرسي 9 ألآف و500 طالب في 7 مدارس بمديرية دار سعد بعدن. ومن شأنه ان يسهم في التخفيف على أهالي الطلاب الذين يواجهون ظروف معيشية صعبة. وأوضح مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن عاصف بوتو، أن المشروع يهدف إلى تقديم وجبة صحية للطلاب مشتراه من السوق المحلية، وأنه سيتم خلال الفترة القادمة توسيعه إلى شراء محتويات الوجبات الصحية من صغار المزارعين؛ للمساهمة في تطوير منتجاتهم المحلية.

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