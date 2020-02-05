السلطة المحلية بالشحر تكرم لجنة حماية المستهلك نظير جهودهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - الشحر

كرمت السلطة المحلية بمديرية الشحر ممثلة في المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك نظير الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بمديرية الشحر في تفتيش المنشآت الغذائية والمحلات التجارية وضبط المخالفين ومنع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة تجاه صحة وسلامة المواطنين ، مؤكداً على ضرورة تشديد الإجراءات على المخالفين وتكثيف النزولات .

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جاء ذلك في الحفل الذي اقيم بديوان السلطة المحلية بحضور نائب المدير العام رئيس لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك الأستاذ مصبح العبد البحسني .

هذا وقد منح المدير العام شهادات الشكر والتقدير المقدمة من السلطة المحلية للجهود المخلصة والمتفانية في إنجاح أعمال اللجنة لكل من مدير مكتب الأشغال العامة والطرق الأستاذ سعيد بن إسحاق ، ومدير مكتب الصناعة والتجارة سعيد بن ضبيع ، ومدير أمن المديرية العقيد صلاح المشجري ، ومدير إدارة البحث الجنائي بأمن المديرية الملازم أول أحمد عدلان ، ونائب مدير البحث مساعد أول حسين الجهري ، وقيادة وأفراد نقطة الشحر الشرقية ، ومسؤول الشؤون القانونية باللجنة المحامي فائق بن ضبيع ، ورئيس اللجنة الميدانية المفتش مجدي معوضه ، ومندوب مكتب الصحة والسكان فتحي قصعور ، والمفتش سالم لرضي ، والمفتش محمد بن إسحاق، والمفتش عبدالعزيز بن عروة، ومندوب الأمن باللجنة سعد بربيد ، وشؤون الإعلام باللجنة عمار بانتيش ، والمسؤول المالي عمر العماري ، وسكرتير ديوان السلطة المحلية المهندس سالم عاصم.