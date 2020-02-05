عتاد عسكري تابع للتحالف العربي يصل أبين في طريقه لعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن قالت مصادر اعلامية ان عتادا عسكريا ضخما وصل اليوم الى مديرية احور بمحافظة ابين

Advertisements وبحسب المصدر فان العتاد العسكري تابع لقوات التحالف العربي وهو مكون من مركبات ومدرعات تابعت طريقها للوصول الى العاصمة عدن. وبحسب مصدر في عمليات الحزام الأمني في احور ان مركبات ومدرعات تابعة للتحالف العربي وصلت في طريقها للعاصمة عدن. واكد المصدر ان قوات الحزام وبالتنسيق مع قوات التحالف بعدن تقوم بتأمين مرور الموكب.

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