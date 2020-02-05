شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل شقيق على يد شقيقه الأكبر طعنا حتى الموت بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

قالت مصادر محلية بمديرية سيئون ان مواطنا قتل مساء اليوم، في مدينة سيئون بوادي حضرموت.



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واكدت مصادر ان مواطن قتل طعنا على يد شقيقه ، على اثر خلافات شخصية ومشاحنات ادى لقيام احدهم بطعن اخية حتى الموت.

واضافت المصادر ان السلطات الامنية بمدينة سيئون قامت بتعقب القاتل وضبطه والقاء القبض عليه وايداعه السجن على ذمة التحقيق في القضية.