السعودية تعتقل العشرات من المجندين اليمنيين بعد رفضهم القتال في حدودها

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
تواصل السعودية إذلال الجنود الموالين لحكومة الفار هادي بينهم عدد كبير من الجنوبيين في الحد الجنوبي للمملكة، حيث اعتقلت السلطات السعودية ما يزيد عن 60 مجنداً بينهم العشرات من الجنوبيين متواجدين في الحدود السعودية اليمنية.
وقالت مصادر عسكرية إن السعودية اعتقلت الجنود على خلفية رفضهم التوجه إلى مواقع عسكرية على حدودها مع اليمن.
وبحسب المصادر فإن القوات السعودية اعتقلت الجنود في سجون استعدادا لتعذيبهم بسبب رفضهم الامتثال للأوامر السعودية بالذهاب إلى حماية حدودها.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الرافضين للتوجيهات السعودية، ضباطاً يمنيين رفضت السعودية السماح لهم بمغادرة أراضيها إلى اليمن.
وتزج حكومة الفار هادي بالمئات من المقاتلين الجنوبين في الحد الجنوبي للدفاع عن أراضيها نيابة عن جنودها، وقتل العشرات من الجنود الجنوبيين والموالين لما يسمى الشرعية في معارك الحدود.
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