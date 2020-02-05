شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الجمهورية يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى بلادنا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم الثلاثاء ،أوراق اعتماد سفراء مملكة بلجيكا دومينيك مينور ، والاتحاد الأوروبي هانس جروندبرج ، وجورجيا فاختانغ جاو شفيلي ، والبرازيل مارسيلو سوزاديلا ،وجمهورية مصر العربية احمد فاروق ،ومملكة السويد نيكولاس تروفي، والمكسيك غوميز توليدو. وعقب تسلم أوراق الاعتماد، التقى فخامة الرئيس بالسفراء المعتمدين لدى بلادنا كلاً على حده..مرحبا بهم ومؤكداً على التوجيه بتذليل مهامهم لما من شأنه تفعيل وتعزيز العلاقات المشتركة. وناقش فخامة الرئيس مع السفراء المعتمدين ،سبل التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات مع بلدانهم لتشمل مختلف الجوانب الانسانية والاقتصادية والتعاون المشترك..محملاً اياهم نقل تحياته الى ملوك ورؤساء وقادة بلدانهم. وتطرق فخامة الرئيس إلى جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن اليمني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن..مؤكداً على اهمية السلام باعتباره خيار اليمنيين الاوحد والذي من اجله نقدم التنازلات تباعاً لحقن الدماء ولمصلحة الشعب اليمني..مشيراً الى ان تفاق ستوكهولم يمثل خطوة ولبنة اولى في هذا الاطار رغم عدم تنفيذ المليشيات الانقلابية اي خطوة لبنوده ومساراته..مؤكداً في هذا الصدد على دور المجتمع الدولي ودول التحالف في دعم اليمن وقيادته الشرعية وجهوده الحميدة نحو السلام واخرها توقيع وتنفيذ اتفاق الرياض واهميته لليمن برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية. ولفت فخامته الى اهمية تفعيل وتعزيز جوانب التعاون المثمر بين بلادنا ودول السفراء المعتمدين في مختلف المجالات. من جانبهم ،عبر السفراء عن سرورهم بهذا الاستقبال واللقاء..مؤكدين على بذل قصارى جهودهم للارتقاء بعلاقات بلدانهم مع اليمن وتفعيل مجالات التعاون على مختلف الصعد لمصلحة الجميع..مثمنين مواقف وجهود قيادة اليمن الشرعية التواقة للسلام والأمن والاستقرار ..معبرين عن شكرهم للصورة الشاملة والإيجاز التي قدمها فخامة الرئيس لواقع الأحداث والتطورات في اليمن. حضر تسليم أوراق الاعتماد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ،ووزير الخارجية محمد الحضرمي ،ورئيس المراسم والتشريفات الرئاسية محمد محفوظ.

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