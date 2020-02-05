شكرا لبحثكم عن خبر محافظ الجوف:الحوثي لم يتقدم شبراً واحداً في المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى محافظ الجوف أمين العكيمي، اليوم الأربعاء، ما أعلنته جماعة الحوثيين بشأن سيطرتها على مناطق في المحافظة الواقعة شمال شرق اليمن قرب الحدود السعودية.

وقال العكيمي في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للقوات الحكومية، إن جماعة الحوثيين "لم تتقدم شبراً واحداً في المناطق التي سبق أن حررها أبطال الجيش الوطني في المحافظة، رغم المخطط الكبير والهجوم الواسع الذي شنته لإسقاط المحافظة من عدة محاور".

وأضاف: "أصبح مخطط الحوثيين وبالاً عليهم، فرجال الجوف واليمن الموجودون في جبهات المحافظة لهم بالمرصاد".

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وأكد محافظ الجوف، أن "أحرار اليمن" لن يسمحوا للحوثي بالاستمرار في مشروعه التدميري الذي بدأه قبل أكثر من 13 سنة مهما استعان بالفرس وميليشيات حزب الله اللبناني، حد قوله.

وتابع "لن يستطيع الحوثي أن يحكم اليمن، ولن نسمح له أن يستبيح أراضيه، ويتطاول على أبنائه وسنظل نقاتله حتى يعود إلى كهفه، وستطاله يد العدالة وينال جزاءه الرادع".

وكان مصدر عسكري في جماعة الحوثيين قال إن قوات الجماعة تقدمت بشكل كبير من ثلاثة محاور مكنتها من تشديد الخناق على حزم الجوف، المركز الرئيسي للمحافظة.

وأضاف أن قوات الحوثيين، عازمة على إحكام قبضتها على كامل محافظة الجوف.