شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن شبوة ينفي محاولة اغتيال المحافظ بن عديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 الخليج 365 - خاص نفى مصدر مسؤول في عمليات أمن محافظة شبوة تعرض المحافظ محمد صالح بن عديو، لمحاولة اغتيال اليوم الاربعاء.

Advertisements وبحسب المصدر فإن الاخبار المتداولة حول محاولة تصفية محافظ المحافظة بن عديو غير صحيحة. وأضاف المصدر أن بن عديو لم يتعرض لاي محاولة اغتيال اليوم أو مؤخرا. وكانت بعض الوسائل الاعلامية قد نقلت عن مصادر مضللة خبرا مفاده تعرض المحافظ بن عديو لمحاولة اغتيال، الأمر الذي نفته العمليات مساء الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن شبوة ينفي محاولة اغتيال المحافظ بن عديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.