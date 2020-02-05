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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن شبوة ينفي محاولة اغتيال المحافظ بن عديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365 - خاص
نفى مصدر مسؤول في عمليات أمن محافظة شبوة تعرض المحافظ محمد صالح بن عديو، لمحاولة اغتيال اليوم الاربعاء.
وبحسب المصدر فإن الاخبار المتداولة حول محاولة تصفية محافظ المحافظة بن عديو غير صحيحة.
وأضاف المصدر أن بن عديو لم يتعرض لاي محاولة اغتيال اليوم أو مؤخرا.
وكانت بعض الوسائل الاعلامية قد نقلت عن مصادر مضللة خبرا مفاده تعرض المحافظ بن عديو لمحاولة اغتيال، الأمر الذي نفته العمليات مساء الأربعاء.
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