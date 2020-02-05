قطر تواصل رعاية التفاهمات بين الحوثيين وقيادات الإخوان حول مأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

تواصل قطر رعاية التفاهمات بين الحوثيين وقيادات الإخوان حول مأرب والجوف.



وبينت مصادر "الخليج 365"، أن قيادات حوثية كشفت عن وجود تفاهمات مع الإخواني العكيمي بشأن تسليم الجوف مقابل إبقائه محافظاً عليها في إطار الشراكة العلنية بين الإخوان والحوثيين.

وكان حميد العكيمي نجل محافظ الجوف القيادي الإخواني أمين العكيمي وصل إلى محافظة صنعاء، عقب ساعات من لقاء جمع والده مع قيادات حوثية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

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وأوضح مصدر مطلع أن حميد العكيمي الذي يحمل رتبة عميد ويشغل منصب قائد اللواء 155 مشاة، وصل إلى صنعاء ونزل في فندق خمسة نجوم وسط المدينة.

ونوه إلى أن نجل العكيمي سيلتقي زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي، متوقعاً أن ينقل له رسائل متبادلة بين الحوثي ووالده، وذلك في إطار التفاهمات التي ترعاها قطر حول مأرب والجوف.

وأشار إلى أن قيادات حوثية التقت نجل العكيمي في فندق "تاج سبأ" الذي ينزل فيه بمنطقة التحرير.

وكان أمين العكيمي قد التقي الحوثي وعضو مجلس الشورى التابع للحوثيين حسين النمس الشريف.