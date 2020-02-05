شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : شيخة قطرية تثير جنون أمير سعودي مقرب من ولي العهد وأفقدته صوابه .. نعم قتلنا خاشقجي وقطعناه وهذا ليس سرًا(صور وتفاصيل صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الشيخة القطرية لولوه بنت جاسم آل ثاني، جنون الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عبر توجيهها سؤالا له عن مصير جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اغتاله النظام غدرا في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وكانت الشيخة القطرية كتبت قبل أيام متحدية “بن مساعد” في تغريدة لها رصدتها (وطن):”أتحداك أمام الله وأمام متابعيك إن أظهر القضاء عندكم مصير أو أين جثة خاشقجي! وموضوع بيزوز نشرته جريدة الغارديان البريطانية والموضوع الآن تحقق فية FBI أما المعتقلين!”

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وتابعت:”ترى الكذب عيب والتضليل على الناس ليست شطارة والدليل هل كان عصام الزامل ود وليد فتيحي مثلا عملاء لقطر!!الصدق زين”

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السؤال الذي أثار جنون الأمير السعودي وأفقده صوابه ليرد:”يا لسؤال أين الجثة الذي ترددونه كالببغاوات..الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرًا”

وتابع مبررا الجريمة البشعة:”وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل وقالت ان الجثة سلمت بعد تقطيعها الى متعهد تركي..أما ردك عن المعتقلين فباستثناءك ل2 تؤكدين أن بقية المعتقلين عملاء لبلدك”

هذا وتلقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، دعوة لحضور الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الكونغرس، مساء الثلاثاء.

وقال النائب الديمقراطي، جيري كونولي، في بيان، إنه دعا جنكيز لتكون ضيفة خلال خطاب “حالة الاتحاد” لترامب في الكونغرس.

وأردف: “شجاعة جنكيز في الحضور للكونغرس، ستكون بمثابة دعوة إلى الرئيس لضرورة تحمل المسؤولية تجاهها وتجاه جريمة مقتل الصحفي المحترم والإصلاحي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة”.

وأفاد بأن الكونغرس قام بما يجب عليه فيما يخص جريمة خاشقجي، والآن جاء الدور على ترامب للقيام بما يجب عليه.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.