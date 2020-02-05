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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قيادة المنطقة العسكرية السادسة تصدر البيان رقم "واحد" وتحركات عسكرية كبيرة ..."بيان+تفاصيل"

أحبطت قوات الجيش في محافظة الجوف هجمات مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات المشتعلة، والحقت بها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد، واغتنمت مدرعات وآليات عسكرية.

وأعلنت قيادة المنطقة العسكرية السادسة إحباط عملية الحوثي الواسعة التي شنها في مختلف جبهات الجوف، مؤكدة إحباط كل محاولات التقدم باتجاه مواقع الجيش في المحافظة.

جديد اب برس :

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وكان قد لقي ما لا يقل عن 27 مسلحا حوثيا مصرعهم، وأصيب آخرون، خلال معارك مع قوات الجيش الوطني في عدد من جبهات المحافظة خلال الـ24 الساعة الماضية.

في سياق متصل.. أكد العميد الركن علي محسن الهدي عمليات المنطقة العسكرية السادسة أن عملية مليشيا الحوثي التي أسمتها البنيان المرصوص تحولت إلى عملية الجثث المرصوفة في شعاب نهم والفرضة وال جرشب وجبال الساقية ومديرية المتون، مؤكدا أن المليشيات الحوثية تلقت ضربات موجعة ودروسا لن تنساها.

وذكر العميد الهدي في تصريح لـ"المركز الإعلامي للقوات المسلحة" أن الجيش الوطني في المنطقة السادسة يسطر أروع البطولات ويهاجم العدو في كل جبهة ويكبده خسائر فادحة في العتاد والعدة بشكل لم يتوقعه.

وأضاف "نحن اليوم نعلن التحدي، فبفضل الله وبفضل الرجال في الميدان تغيرت موازين المعركة في الميدان، وستسمعون في القريب ما يسركم ونحن نقاتل العدو بسلاحة الذي تركه في أرض المعركة ونطالب الصليب الاحمر بانتشال جثث المليشيات التي تأكلها الكلاب".

وثمن الهدي جهود التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية على دعمهم ومساندتهم لأبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

وشهدت جبهات الجوف خلال الأسبوعين الماضيين أعنف المواجهات بين الجيش والمليشيا قتل من خلالها العشرات من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية بارزة.