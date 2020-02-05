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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في تطور خطير...الحوثيين يسيطرون على طائرة حربية تابعة لقوات التحالف العربي .."تفاصيل"

وسط أجواء احتفالية للمليشيا أعلنت جماعة "الحوثي" الانقلابية، السيطرة على طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن. وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن الجماعة "تمكنت من السيطرة على طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها في سماء قرية الكوعي على أطراف مدينة الدريهمي جنوب الحديدة". جديد اب برس : Advertisements ولم تورد القناة تفاصيل إضافية عن كيفية السيطرة على الطائرة، لكن العملية تأتي في سياق مواجهات متواصلة منذ نحو خمس سنوات بين الجماعة وبين تحالف عسكري عربي تقوده السعودية دعما للقوات الموالية للحكومة الشرعية. ويسعى التحالف والقوات الحكومية، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.

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