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صنعاء - ياسمين الخيامي - المغامسي يفجر مفاجأة مزلزلة.. يجوز للمرأة فعل هذا الشيء أمام الرجال (فيديو)

حسم الشيخ صالح المغامسي الجدل الذي يدور حول حجاب المرأة والنقاب موضحًا ما اتفق عليه علماء المسلمين فقهيًا.

وقال “المغامسي” في برنامج ” الأبواب المتفرقة” : اتفق علماء المسلمون على أن المرأة مأمورة شرعًا بالحجاب، واتفق على أن كل جسدها يجب أن تستره، إلا أن الاختلاف كان على الوجه والكفين.

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المغامسي يفجر مفاجأة مزلزلة.. يجوز للمرأة فعل هذا الشيء أمام الرجال (فيديو)

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وفيما يتعلق بقول إن النقاب بدعة، أكد على أنه ليست بدعة ويجوز للمرأة اختيار النقاب لطالما ترغب في ذلك، لافتًا إلى أنه فيما يخص الكشف عن الوجه والكفين فأنه لا يجوز تحريض النساء على كشفهم، بل تلتزم كل امرأة بما ترى في هذا الأمر دون التأثير على أحد.