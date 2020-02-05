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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معاون يناقش مع مسؤولين بوزارة الإدارة المحلية مستوى أداء السلطة المحلية في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ناقش القائم بأعمال محافظ عدن - أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة - بدر معاون، مع مسؤولين في وزارة الإدارة المحلية، الأوضاع في المحافظة ومستوى أداء السلطة المحلية ودور المكاتب التنفيذية والخدمات المقدمة للمواطنين .
وأستعرض اللقاء، الذي ضم وكلاء وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، ولقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية معين محمود ، ولقطاع الموارد المالية والتمويل مختار الشريحي ، وبحضور مدير عام الواجبات الزكوية بالوزارة عبدالله النهاري ، أداء أجهزة السلطة المحلية بمحافظة عدن في الجوانب الإدارية والخدمية والإستثمارية والمهام والأعمال التي أنجزتها السلطة المحلية بالمحافظة خلال الفترة الماضية .
وتطرق اللقاء إلى ضرورة تفعيل دور المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات المحررة وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه النافذة لكي تؤدي مهامها الرقابي والإشرافي على عمل المكاتب التنفيذية .
وثمن القائم بأعمال محافظ عدن - أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة - بدر معاون ، دعم وزارة الإدارة المحلية ومساندتها لأجهزة السلطة المحلية بعدن ، مؤكداً حرص قيادة المحافظة بمكاتبها التنفيذية ومجالسها المحلية على تكثيف الجهود في تطوير الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين .
فيما أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح ، إستمرار دعم الوزارة لجهود السلطة المحلية بمحافظة عدن ، مشيداً بدور قيادة المحافظة في رفع مستوى الأداء الإداري والخدمي وجهودها في تنمية الإيرادات المالية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلد .
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