شكرا لبحثكم عن خبر خبير عسكري.. يجب تنظيف جسد الشرعية من الجواسيس والعملا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا خبير عسكري في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية إلى ما وصفه بـ "تنظيف جسد الشرعية" اليمنية من الجواسيس والعملاء والمخبرين. وقال المحلل العسكري يحيى أبو حاتم -مستشار المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية (أفياب)- إن "محافظة مأرب وجميع المناطق المحررة ملغمة بالمخبرين والمدسوسين والعملاء الذين يعملون لصالح جماعة الحوثي الإرهابية". وأضاف، في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر "يجب على هيئة الاستخبارات العسكرية والأمن السياسي والقومي، والشرفاء من المواطنين، تكثيف الجهود أكثر لتنظيف جسد الشرعية".

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