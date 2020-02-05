"البحسني": عملية الإنتشار ستعزز الأمن وستحد من التهريب.. صور 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، الإنتشار العسكري الجديد بمناطق القطاع الشرقي لسواحل محافظة حضرموت.

واطلع المحافظ أثناء زيارته على مستوى جاهزية الأفراد في المواقع العسكرية، عقب الإنتشار الذي نفذه لواء الأحقاف التابع للمنطقة العسكرية الثانية، الذي يساند قوات خفر السواحل بهذه المهمة في المناطق الساحلية لشرق ساحل حضرموت.

وخلال زيارته لعشرات المواقع؛ أكد القائد "البحسني" أهمية الإنتشار العسكري البري بالسواحل الشرقية، لتعزيز المهام العسكرية، ولمكافحة التهريب، إضافة إلى مساندة قوات خفر السواحل، مشيراً الى أن عملية الانتشار ستحد من عمليات التهريب بشكل كبير.

وفي كلمته للجنود حث القائد "البحسني" على رفع مستوى الجاهزية، والتحلي بروح الإنضباط، مثمناً جهودهم وتفانيهم لإنجاح عملية الإنتشار الأمني.

وقال اللواء الركن "البحسني" إن عملية الإنتشار تعد إستكمالاً وإمتداداً لخطط الإنتشار التي نفذت غربي مدينة المكلا، لتأمين مديريات ساحل حضرموت، وذلك ضمن خطط المنطقة العسكرية الثانية لإحكام السيطرة على جميع المناطق والمنافذ للحفاظ على أمن وإستقرار المحافظة.

من جانبه أكد قائد لواء الأحقاف العميد عوض الحيقي، أن عملية الإنتشار لوحدات من اللواء تمّت بالشكل المطلوب، مؤكداً إهتمام قيادة اللواء بتهيئة الجنود لهذه المهمة لمكافحة التهريب في السواحل، وتقديم الدعم والمساندة البرية لقوات خفر السواحل.

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وأثنى الحيقي على اهتمام وزيارة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ودوره بالإشراف و المساهمة في إنجاح عملية الإنتشار، مقدماً له شكر وإمتنان القادة والأفراد على كل الدعم المادي والمعنوي لتعزيز مهام قوات المنطقة العسكرية الثانية.

بدوره أكد قائد خفر السواحل المقدم سالم النموري على التنسيق المشترك بين قيادتي خفر السواحل ولواء الأحقاف في القطاع الشرقي، منوهاً بأن عملية الإنتشار ستسهم في تسهيل مهام خفر السواحل وستعمل على تعزيز نجاح الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والممنوعات، مشيراً الى أن مساحة الإنتشار البحري لقوات خفر السواحل بلغت 150ميل بحري على إمتداد طول السواحل.

وأعلن المقدم "النموري" عن استلام دعم جديد لقوات خفر السواحل هذا اليوم، يشتمل على مجموعة من الزوارق الحربية، ستسهم في تعزيز العمل بقوات خفر السواحل.

ورفع قائد قوات خفر السواحل خالص شكره للقائد "البحسني" على زيارته للقطاع الشرقي، ودعمه اللامحدود لقوات خفر السواحل.

كما تقدم بالشكر لقوات التحالف، ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لقوات خفر السواحل.

رافق القائد "البحسني" خلال الزيارة رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد فيصل بادبيس، وعدد من القادة العسكريين، وقائد لواء الأحقاف العميد عوض الحيقي، وقائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري.