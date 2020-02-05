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الجوف.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الجوف.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف

الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، شباط 05، 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة العقبة التابعة لمديرية خب والشعف بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

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وأشارت المصادر إلى أن القصف ترافق مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

 

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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