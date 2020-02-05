شكرا لمتابعة خبر عن عــــــاجل : الحوثيون يعلنون عن قائد عسكري بارز يصل الى العاصمة صنعاء معلنا انضمامه لهم (الاسم +صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : بيان عاجل ومهم من السعودية بشأن إلغاء نظام الكفيل للوافدين (وهذا نص البيان) مدير مكتب قناة العربية .. جيش الإصلاح بطل من ورق والمطلوب إلقاء القبض على اليدومي والآنسي فورا عااااجل وفي غاية الخطوره... اندع مواجهات عنيفه في مدينة مأرب والكشف على مخطط شيطاني لأسقاط هذه المدينة و يقودة قائد بارز في الشرعية وبتمويل ودعم خارجي من هذه الدولة "تفاصيل ساخنه" العثور على سفير سعودي جثة هامدة في سريره .. وترتيبات عاجلة لنقله للمملكة (صورة وتفاصيل صادمة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل : الحوثيون يعلنون عن قائد عسكري بارز يصل الى العاصمة صنعاء معلنا انضمامه لهم (الاسم +صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.