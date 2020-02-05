شكرا لبحثكم عن خبر خبير عسكري:هكذا سننتصر على الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكر خبير عسكري يمني عدة خطوات قال انه يجب تنفيذها للانتصار على ميليشيات الحوثي. وقال الخبيرالعسكري الاستراتيجي ‏‏‏‏‏‏مستشار المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية_افياب "يحيى ابو حاتم في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر":"لن ننتصر على الحوثي إلا إذا:

_توحدنا جميعا

_حركنا جميع الجبهات

_نقينا صفوفنا من العملاء

_اسندنا القيادة لمن همهم الوحيد إستعادة الدولة وليس غيرها وهم كثر

_تواصلنا مع كل الشرفاء والأحرار في مناطق سيطرة الحوثي وخارجها

_سيطرنا على الاتصالات وموارد الدولة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري:هكذا سننتصر على الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.