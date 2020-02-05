تعرف على المستجدات القضائية في جريمة قاتل بناته الثلاث بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - قضائية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء، أجلت الحكم في قضية قاتل بناته الثلاث، الى جلسة الثلاثاء المقبل، لمنح الادعاء والدفاع فرصة لتقديم ما لديهم.

وذكرت المصادر أن المحكمة عقدت اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة المتهم المستأنف علي عبدالله النعامي المتهم بقتل طفلاته الثلاث ملاك ورغد ورهف. واشارت المصادر الى أن المحكمة في جلستها واجهت المتهم المستأنف بقرار الاتهام واعترف بالواقعة مفيداً بأن سبب استئنافه هو مطالبته بالعفو عنه من قبل زوجته.

وكانت المحكمة الابتدائية، قضت بإعدام المتهم تعزيراً لوحشية الجريمة التي حدثت قبل خمسة أشهر في العاصمة صنعاء، و لاقت استياء واسعا.

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