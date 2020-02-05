شكرا لبحثكم عن خبر إختطاف قيادي بحزب المؤتمر برتبة لواء من وسط العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ندد محتجون اليوم الأربعاء، بميدان السبعين بصنعاء، باحتجاز مليشيا الحوثي لقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام .

وطالب المحتجون الحوثيين بسرعة إطلاق القيادي المؤتمري اللواء علي الضبيبي أحد مشايخ وأعيان محافظة ريمة.

وكان مسلحون بزي عسكري تابع للحوثي قد اختطفوا الشيخ الضبيبي أمس الثلاثاء واقتادوه إلى مكان مجهول مع عدد من مرافقيه.

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وقال مصدر خاص لليمني الجديد، إن خلفية القضية تراكمية بسببه توقفه عن التجنيد للجبهات، وتدخله المباشر بعد حادث اعتداء تعرض له أحد أبناء محافظة ريمة يدعى جابر الحيدري وهو يعمل محامي وتعرضه للاستهداف والإصابة بالرصاص من قبل القيادي الحوثي مهيب الحكمي.

وبسبب مطالبة الشيخ الضبيبي بضبط الحكمي فقد تعرض للاختطاف من قبل الحوثيين مطالبين إياه والحيدري بالتنازل عن القضية وتهديده بالتصفية في حالة الرفض.

والضبيبي هو أحد رجال النظام السابق وكان من المقربين لعلي عبدالله صالح ويحمل رتبة لواء، وهو شقيق عبدالله الضبيبي وكيل محافظة ريمة السابق الذي أقاله الحوثيون.