شكرا لبحثكم عن خبر أسرة في عمران تفتح الصندوق لمشاهدة جثمان ابنها القتيل .. وعنده فتحه كانت المفاجأة التي اذهلتهم وأحرجت الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حدث في محافظة عمران شمال اليمن قيام أسرة بإستقبال جثمان ابنها الذي قتل في صفوف الحوثيين في جبهة نهم ولكن عند فتح الصندوق كانت المفاجأة التي شكلت صدمة للجميع .

وتفصيلا وفق ما يرويه شهود عيان لـ يمن فويس فقد أحضر الحوثيون جثة في صندوق قالوا إنها لابن فارع الذيفاني وعندما شاهدت أسرته الجثمان لم يجدوا سوى جثة رجل كهل أكل عليه الدهروشرب! فأنكروا ذلك على الحوثيين لأن ابنهم شاب في العشرينيات .

وبعد هذا الموقف أقدمت الميلشيات الحوثية على ترجي الاسرة بالتكتم على الأمر حيث تعهدوا لهم بإحضار أبنهم حيا أو ميتاً .