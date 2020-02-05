شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..عبارة على صورة جنود سعوديين قتلوا في اليمن علقت على طريق الملك فهد تثير سخطاً واسعاً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت صورة كبيرة لعدد من افراد الجيش السعودي قتلوا في مواجهات مع ميليشيا الحوثي، نصبت على طريق الملك فهد في منطقة نجران، بإثارة سخط واسع في اوساط السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصورة التي نصبت في منطقة العريسة طريق شرورة، ثلاثة جنود قتلوا في مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الحد الجنوبي.

وأرفق مع الصورة بيت شعر يقول قائله: "علمته الرماية كل يوم ... فلما اشتد ساعده رماني"، وفي الجهة المقابلة للصورة الممتدة كتب بيت شعر آخر يقول: "لا تسقني ماء الحياة بذلة...بل فاسقني بالعز كأس الحنظل".

Advertisements

وعلق الناشط سلمان الدوسري في "تويتر" على الصورة قائلاً: "إذا كان يقصد الحوثي متى دربناهم ومتى دخلناهم في معسكراتنا ....هذا يعتبر منه اتهام صريح بان السعوديه قامت بتدريب ميليشا ارهابية ايرانية من دون قصد".

من جانبه، قال المحامي السعودي، صالح الزهراني، إن عبارة "أعلمه الرماية"، "يقصد بها بعض خونة اليمن الذين ارتمو في أحضان الحوثي بعد ماقدمناه لهم من تدريب وتعليم فنون القتال داخل الأراضي السعودية (علمناهم القتال) لينتصروا لوطنهم، ولكن للأسف قاموا برمينا بالأخير"، حسب تعبيره