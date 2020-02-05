البحسني يلتقي لجنة من قبائل ومناصب ومشائخ حضرموت لمناقشة حيثيات أحداث "وادي سر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا بأعضاء اللجنة المشكلة من حلف قبائل حضرموت والتي تضم قبائل ومناصب ومشائخ حضرموت، لمناقشة حيثيات أحداث "وادي سر" .



واستمع المحافظ البحسني من الحاضرين الى جهودهم في تحقيق السلم المجتمعي.

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وخلال اللقاء، رحّب المحافظ "البحسني" بأعضاء للجنة، معرباً عن تقديره لجهودهم في هذا الجانب.

وأكد المحافظ إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة وتحقيق السلم المجتمعي في هذه المرحلة الحساسة.

بدورهم شكر أعضاء اللجنة جهود المحافظ "البحسني"، في السعي لحل هذه القضية.