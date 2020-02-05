محكمة الشحر الابتدائية تصدر حكمها في قضية عقارية تلاعب بها متنفذون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

أصدرت محكمة الشحر الابتدائية اليوم الأربعاء، منطوق حكمها في قضية العقار والبناء العشوائي الذي يدعمه متنفذون من المديرية وخارجها.



وقضت المادة الأولى من الحكم الذي تحصل "الخليج 365" على نسخة منه من مصادر خاصة بما يلي:

1- حبس شوقي حداد 3رسنوات مع النفاذ.

2- حبس المهندس سعيد باحجاج 3سنوات مع النفاذ.

3 - حبس المهندس محمد عمر بامسلم سنتان مع النفاذ.

4- حبس المهندس أحمد بانعيمون سنتان مع النفاذ.

Advertisements

5- حبس محمد مقهد 3 سنوات مع النفاذ.

فيما قضت المادة الثانية من الحكم بفصل المتهمين من الوظيفة العامة ومنعهم من المداومة او الاستعانة بهم، أو انتدابهم.

وقضت المادة الثالثة، بالغاء جميع الاستمارات التي تم صرفها في 2018و2019.

وتضمن الحكم إلزام جميع المواطنين التي بحوزتهم استمارات صرفت في عام 2018و2019 بتسليم أصولها إلى مكتب هيئة أراضي وعقارات الدولة بالشحر، وإلزام المحكوم عليهم بوضع التزام خطي أمام النيابة العامه بعدم الإخلال بالأمن العام وعدم التعرض على أراضي الدولة.

.

ونص الحكم على احالة المهندس احمد بانعيمون، وحلمي صالح باحشوان، إلى النيابة العامه للتحقيق بتهمه التزوير.

جديد بالذكر أنه لا يتوجب صرف أي بدل اتعاب للقاضي في هذه القضية.