 البحسني يفتتح مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمديرية الشحر .. فيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمديرية الشحر الذي نفذه مكتب المقاول عمر عبدالله بامسعود بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت 71 مليون ريال يمني.



وطاف محافظ حضرموت بأقسام المبنى متعرفا على من قبل مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت محمد سالم بن بريك على التجهيزات التي تمت اضافتها في المبنى الجديد وجهود الجهاز لتطوير آليات عمله ورفع كفاءة العاملين فيه.

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