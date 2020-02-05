نيران مقاومة آل حميقان بالبيضاء تقضي على تعزيزات للحوثيين 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 البيضاء - الخليج 365 سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي كانوا ضمن تعزيزات وذلك بنيران القوات الحكومية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأضافت مصادر "الخليج 365"، أن التعزيزات التي وصلت لمليشيا الحوثي للهجوم على مواقع مقاومة ‎آل حميقان 11طقم وتم التعامل معهم بنجاح. Advertisements ووفقا للمصادر،" عاد أغلب عناصر الحوثي جثث هامدة على نفس الأطقم بأيادي أبطال مقاومة ‎آل حميقان". وبينت المصادر، "بالإضافة إلى قتلى آخرون لمليشيا الحوثي في مواجهات قبل ساعات شهدتها جبهات ‎مقاومةآل حميقان ضد المليشيات ‎الحوثية بعد محاولة تقدم للمليشيا على بعض المواقع بجبهة الحبج.

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