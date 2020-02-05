عرقلوا إتفاق الرياض من أجل الحوثي .. نشطاء الإصلاح يهاجمون السعودية خدمة لقطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

يهاجم نشطاء في حزب التجمع اليمني للإصلاح، جهود المملكة العربية السعودية، في اليمن، خدمة لقطر بالتزامن، مع جهود جناحهم العسكري لعرقلة تنفيذ إتفاق الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية لتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وكان الإصلاح قد بدأ حملته مبكراً عبر الناشط الإخواني، أنيس منصور، على حسابه في تويتر، إستهدفت تواجد قوات التحالف العربي في محافظة المهرة، وهي حملة تهدف في المقام الأول لخدمة ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي كانت تستخدم منافذ المهرة لتهريب الأسلحة والخبراء بتواطؤ ودعم من سلطنة عمان .

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ويعتقد مراقبون أن هذه الحملة قد تكون ممولة من قطر التي تدعم كافة التحركات المحدودة المناوئة للسعودية في المهرة .. مشيرين إلى أن الهدف من الحملة هو التأثير على إتفاق الرياض وجر التحالف العربي والشرعية إلى معارك جانبية شبيهة بالمعارك التي شهدتها العاصمة عدن بسبب حزب الإصلاح أيضاً .

وأكد الإعلامي، ماجد الدبواني، لـ(الخليج 365) ان حزب الإصلاح قسم نفسه إلى فرقتين واحدة توالي قطر سراً وتزعم ولائها للسعودية، والثاني توالي قطر علانية وتهاجم عبر منصاتها المملكة .. مشيراً إلى أن المملكة قدمت لهؤلاء الإخوان مالم تقدمه قطر وتركيا في ظل نصرة الشرعية .

وأضاف أن السعودية تغاضت عن تطاول نشطاء الإصلاح في السابق على السعودية وقياداتها من أجل نصرة الشعب .. لافتاً إلى أن نشطاء الإصلاح لا يوالون إلا قطر وتركيا .