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عدن - ياسمين التهامي - جريمة اغتصاب تهزّ المملكة.. شاب تجرّد من إنسانيته واستدرج طفلة إلى منزل مهجور وفعل فعلته الدنيئة معها!
أقدم “سبّاك” مصري في الأردن على اغتصاب طفلة قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً مستغلاً خروجها من منزل عائلتها متوجةً الى إحدى مناطق شرق العاصمة عمان.
وتعرّفت الطفلة القاصر صدفةً على الجاني وما أن علم بمغادرتها منزلها فقد عرض عليها استضافتها في منزل صديق له وهو عبارة عن منزل مهجور وباتت معه في المنزل عدة أيام حيث جرى هتك عرضها إلى أن تمكنت المجني عليها من الاتصال مع شاهد قام بإبلاغ الشرطة وألقت القبض على المتهم.
جديد اب برس :
وقضت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية على المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات.
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