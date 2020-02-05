شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو ..رغم المعارك في جبهات نهم ومأرب والجوف..عبد الملك الحوثي يباغت السعودية والامارات ويقدم على هذا العمل الذي لم يتوقعه احد لكنه اثلج صدور الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..رغم المعارك في جبهات نهم ومأرب والجوف..عبد الملك الحوثي يباغت السعودية والامارات ويقدم على هذا العمل الذي لم يتوقعه احد لكنه اثلج صدور الجميع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو ..رغم المعارك في جبهات نهم ومأرب والجوف..عبد الملك الحوثي يباغت السعودية والامارات ويقدم على هذا العمل الذي لم يتوقعه احد لكنه اثلج صدور الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.