شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..وزارة العمل السعودية تباغت كل المغتربين في المملكة وتصدر قبل قليل اعلان رسمي صدم كل المقيمين داخل المملكة ..وصحيفة الرياض تكشف التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..وزارة العمل السعودية تباغت كل المغتربين في المملكة وتصدر قبل قليل اعلان رسمي صدم كل المقيمين داخل المملكة ..وصحيفة الرياض تكشف التفاصيل

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