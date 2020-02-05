شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خيانات الإصلاح تتصدر عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأربعاء .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الاربعاء الموافق 5 فبراير 2020 ، وهي كالتالي:

إعلامي جنوبي يكشف تفاصيل إتفاق حوثي إصلاحي برعاية قطرية إيرانية https://www.elyamnelaraby.com/457054/ مقتل قيادي حوثي برتبة "عميد" خلال مواجهات مع الجيش في تعز (الاسم) https://www.elyamnelaraby.com/457055/ الإصلاح يلجأ إلى أسلوب الخيانة العسكرية لابتزاز المملكة https://www.elyamnelaraby.com/457059/ الإرياني : غريفيث فشل في مهمته وضغوط دولية أوقفت التقدم نحو صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/457062/ Advertisements قيادي بالانتقالي يكشف لــ "الخليج 365" عن خطوات المجلس الجنوبي لتنفيذ بنود اتفاق الرياض(حوار) https://www.elyamnelaraby.com/457069/ قيادي جنوبي : الإخوان الذين وصفو سليماني بشهيد القدس يثأرون لسليماني https://www.elyamnelaraby.com/457071/ خبراء : إنشغال الحكومة بالصراع مع الإنتقالي منح الحوثيين فرصة لإختراق الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/457100/ حضرموت على موعد مع موجة برد الأسبوع القادم https://www.elyamnelaraby.com/457101/

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